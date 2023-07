Mission Impossible, Le Retour, Petit Jésus….que voir au cinéma cette semaine ?

Partager Facebook

Cette semaine au cinéma, c’est le retour de Tom Cruise dans Mission Impossible Dead Reckoning, mais aussi le nouveau Catherine Corsini « Le Retour », « Le Petit Jésus », les Algues Vertes de Pierre Jolivet et Les herbes Sèches de Nuri Bilge Ceylan.





Mission: Impossible – Dead Reckoning Partie 1 de Christopher McQuarrie

Avec Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames

Dans Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 1, Ethan Hunt et son équipe de l’IMF se lancent dans leur mission la plus périlleuse à ce jour : traquer une effroyable nouvelle arme avant que celle-ci ne tombe entre de mauvaises mains et menace l’humanité entière.

Le Retour de Catherine Corsini

Avec Aïssatou Diallo Sagna, Suzy Bemba, Esther Gohourou

Khédidja travaille pour une famille parisienne aisée qui lui propose de s’occuper des enfants le temps d’un été en Corse. L’opportunité pour elle de retourner avec ses filles sur cette île qu’elles ont quittée quinze ans plus tôt dans des circonstances tragiques.

Petit Jésus de Julien Rigoulot

Avec Antoine Bertrand, Esteban Azuara Eymard, Gérard Darmon

Jean enchaîne les galères… Mais le cours de sa vie pourrait bien changer, car il en est sûr : son fils de 10 ans fait des miracles et avec un peu de chance, il pourrait même être le nouveau messie ! Ne reste qu’à en convaincre le reste du monde…

Les Herbes sèches de Nuri Bilge Ceylan

Avec Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici

Samet est un jeune enseignant dans un village reculé d’Anatolie. Alors qu’il attend depuis plusieurs années sa mutation à Istanbul, une série d’événements lui fait perdre tout espoir. Jusqu’au jour où il rencontre Nuray, jeune professeure comme lui.

Les Algues vertes de Pierre Jolivet

Avec Céline Sallette, Nina Meurisse, Julie Ferrier

À la suite de morts suspectes, Inès Léraud, jeune journaliste, décide de s’installer en Bretagne pour enquêter sur le phénomène des algues vertes. À travers ses rencontres, elle découvre la fabrique du silence qui entoure ce désastre écologique et social. Face aux pressions, parviendra-t-elle à faire triompher la vérité ?