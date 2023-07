A la rentrée, 36e édition du Festival de Rue de Ramonville

Partager Facebook

Du 15 au 17 septembre, le Festival de Rue de Ramonville célébrera sa 36e édition avec une programmation incroyable.

Pour sa 36e édition, le Festival de rue de Ramonville retrouve enfin son nom original ! « L’art et la fête au cœur de la ville », ce sera le mot d’ordre de la prochaine édition du plus important festival des arts de la rue en région Occitanie.

30 compagnies de spectacle de rue et groupes de musique professionnels viendront métamorphoser la ville durant ces trois jours enchantés. Au total, une centaine de spectacles et concerts seront donnés sur une vingtaine de lieux différents de la ville.

Une programmation toujours plus riche

Grâce à un important travail de repérage et d’accompagnement artistiques, le Festival regroupera cette année encore des spectacles de toutes formes et tous formats, du plus intimiste au plus monumental !

Empruntant à toutes les disciplines du spectacle vivant, ces propositions artistiques sont toutefois expressément créées pour l’espace public. Théâtre de rue, d’intervention, d’objets, cirque, danse, musique créeront une palette de couleurs éblouissantes pensée pour s’adresser aux plus jeunes ou aux adultes, aux néophytes comme aux experts en la matière !

Parmi les temps forts du Festival, la compagnie Titanos investira pendant trois jours la place Jean Jaurès, le cœur du festival, grâce à ses spectacles et installations néo-foraines des plus décalées et ébouriffantes !

En 2023, au FESTIVAL de rue de Ramonville, on pourra voir : 1Watt, Les Armoires Pleines, La baleine-cargo, Bureau d’études de la chanson, La Berroca, Chao.S, La Colombe enragée, Cia Dela Praka, Détachement International du Muerto Coco, Gérard Gérard, Cie Joshua Monten, Cie Kif Kif, Llum de Fideu, LUIT – Laboratoire Urbain d’Interventions Temporaires, Matière Première, Le Plus Petit Espace Possible, Cie Pol & Freddy, Théâtre de Caniveau, Théâtre Group’, Titanos, Ussé Inné…

Infos : festivalramonville-arto.fr