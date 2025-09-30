Carte Blanche à la Compagnie Synapse : l’improvisation sans filet !

Partager Facebook

Préparez-vous à l’imprévisible ! La Compagnie Synapse revient avec sa célèbre « Carte Blanche » au Centre culturel des Minimes de Toulouse les vendredi 3 et samedi 4 octobre 2025 à 20h30. Le concept ? Deux soirées, deux spectacles entièrement improvisés, avec de nouveaux invités et des concepts inédits à chaque fois !

Dans ce laboratoire d’idées en direct, tout est possible. Que vous souhaitiez une série de petites histoires déjantées ou une longue épopée fantastique, c’est votre inspiration qui devient le moteur du spectacle. Le public est aux commandes, et même les comédiens ne savent pas ce qui va se passer. C’est ce frisson de l’inconnu qui rend la performance de la Compagnie Synapse si captivante et unique. Venez vivre une expérience théâtrale où la créativité est reine et le rire garanti.

Informations pratiques

Lieu : Centre culturel des Minimes, 6 Rue du Caillou Gris, Toulouse

Dates et heures : Vendredi 3 et samedi 4 octobre 2025 à 20h30

Tarifs : De 8€ à 12€

Réservation : Centre culturel des Minimes

Osez l’imprévu et venez découvrir ce que la Compagnie Synapse vous réserve !