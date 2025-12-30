Worlds Apart : les icônes des années 90 fêtent leurs 30 ans au Casino Barrière de Toulouse

Préparez-vous à un voyage dans le temps. Le groupe mythique Worlds Apart choisit la Ville Rose pour célébrer une étape majeure de son histoire. Le jeudi 8 octobre 2026 à 20h30, Steve, Nathan et Cal fouleront la scène du Casino Barrière de Toulouse dans le cadre de leur tournée événement « 30th Anniversary ».

Véritable phénomène culturel, le groupe a marqué le milieu des années 90 en devenant l’un des boys bands les plus populaires d’Europe, et plus particulièrement en France où leur lien avec le public est resté unique.

Une soirée entre nostalgie et énergie renouvelée

Pour ce trentième anniversaire, les Worlds Apart promettent un spectacle placé sous le signe de l’émotion et du partage. Le public pourra retrouver les tubes incontournables qui ont fait leur succès, tels que leur reprise mémorable de « Je te donne », « Baby Come Back » ou encore « Everlasting Love ».

Trente ans plus tard, la magie semble intacte. Ce concert s’annonce comme un véritable retour aux sources. Le groupe souhaite exprimer sa gratitude envers ses fans français pour leur fidélité indéfectible à travers une mise en scène mêlant souvenirs partagés, chorégraphies emblématiques et nouvelles surprises scéniques.

Un rendez-vous pour toute une génération

Que vous ayez grandi avec leurs posters aux murs ou que vous ayez dansé sur leurs rythmes pop entraînants, ce concert est l’occasion de revivre l’effervescence d’une époque dorée de la pop. La complicité entre les membres du groupe et leur public promet de transformer le Casino Barrière en une immense piste de danse le temps d’une soirée inoubliable.

Informations Pratiques – Worlds Apart : 30th Anniversary