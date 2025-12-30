Black Legends : l’épopée musicale des droits civiques au Zénith de Toulouse

Partager Facebook

Après un triomphe retentissant sur les scènes parisiennes, le spectacle événement Black Legends entame sa tournée nationale et fera escale au Zénith Toulouse Métropole le mardi 24 mars 2026 à 20h00. Cette fresque musicale, déjà plébiscitée par près de 200 000 spectateurs, propose un voyage vibrant à travers l’histoire des Noirs américains et leur quête de liberté.

Un hommage magistral aux icônes de la musique noire

À travers 37 tableaux chorégraphiés, le spectacle retrace un siècle de lutte et de création. De la soul de Ray Charles au funk de James Brown, du génie de Nina Simone à l’énergie de Beyoncé, Black Legends célèbre les artistes qui ont utilisé leur voix pour faire avancer les droits civiques. Le public retrouvera les tubes intemporels de figures légendaires telles que Michael Jackson, Billie Holiday, Marvin Gaye ou encore Prince.

Porté par un casting d’artistes de haut niveau, le spectacle mêle des voix magnifiques à une scénographie puissante. Salué par la critique comme une œuvre d’utilité publique, Black Legends dégage une énergie communicative qui invite au partage et à la réflexion.

Un succès public et critique

Les retours sont unanimes : qu’il s’agisse de la performance des danseurs, de la tessiture des chanteurs ou de la force du message engagé, le spectacle réussit le pari d’être à la fois instructif et profondément divertissant. France Inter souligne un « casting haut en couleurs » tandis que Le Figaro Magazine évoque des « tableaux magistralement interprétés ».

Cette soirée au Zénith promet d’être un moment fort à vivre en famille ou entre amis, une célébration du groove et du rythme au service d’une histoire humaine universelle.

Informations Pratiques – Black Legends