La Pat’ Patrouille débarque au Zénith de Toulouse : une aventure héroïque pour toute la famille

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les héros préférés des enfants s’apprêtent à envahir la Ville Rose pour une journée exceptionnelle. Le dimanche 11 janvier 2026, le Zénith Toulouse Métropole accueillera deux représentations du tout nouveau spectacle événement de la célèbre brigade canine : « Le Retour des Héros ».

Après avoir entamé sa tournée nationale en décembre, Ryder et ses fidèles compagnons à quatre pattes font escale à Toulouse pour une mission de haute importance. Ce spectacle inédit promet une immersion totale dans l’univers de la série, transformant chaque enfant présent dans la salle en un véritable membre de l’équipe.

Une mission interactive contre le Maire Hellinger

L’intrigue de cette nouvelle aventure place la solidarité au cœur de l’action. Le célèbre Maire Hellinger a encore frappé en semant la pagaille : il a cloné Robo Dog ! La Pat’ Patrouille doit alors parcourir le monde pour rassembler tous les clones et sauver leur ami robot afin de regagner Adventure Bay à temps.

Pour réussir ce défi, Ryder et les chiots auront besoin de l’aide précieuse du public. À travers une mise en scène interactive et rythmée, les spectateurs participent activement à la résolution des énigmes, prouvant ainsi qu’en équipe, rien n’est impossible.

Ce moment magique est l’occasion parfaite pour une sortie en famille, offrant aux plus jeunes la chance de voir leurs héros s’animer sur scène dans des décors colorés et une ambiance survoltée.

Informations Pratiques – Pat’ Patrouille : Le Retour des Héros