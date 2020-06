Le domaine Estolosa, près de Toulouse, lance son restaurant éphémère

Partager Facebook

En collaboration avec Bicoq’ Traiteur, le domaine Estolosa, près de Toulouse, a ouvert son restaurant éphèmère le 18 juin pour l’été.

Durant la période de crise liée au COVID-19, le domaine Estolosa, golf et lieu de réceptions à proximité de Toulouse et aux portes du Lauragais, a cherché comment rebondir après une période de fermeture de plusieurs semaines. Avec le traiteur toulousain Bicoq’, ils décident d’unir leurs forces en travaillant ensemble autour d’un projet de restaurant éphémère à la cuisine authentique et locale. L’alliance de deux acteurs de l’événementiel toulousain pour un concept ouvert tout au long de l’été.

Le Restaurant propose une carte de saison avec des plats variés et authentiques issus de produits frais et locaux, servis en terrasse avec vue sur le Golf, les Pyrénées ou encore le coucher de soleil sur la campagne du Lauragais. Rendez-vous du mardi au dimanche pour le déjeuner, du jeudi au dimanche pour un afterwork ou un dîner. Le dimanche midi, une formule Brunch est aussi proposée de 11H00 à 15H00.

Pour plus d’informations et pour les tarifs : https://www.estolosa.fr/restaurant-toulouse-golf-dremil-lafage/