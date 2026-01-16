Weinberg et Chostakovitch : Un concert historique au Théâtre du Capitole

Le jeudi 22 janvier 2026 à 20h00, l’Opéra National du Capitole sera le théâtre d’une rencontre musicale exceptionnelle intitulée « Passagers du XXe siècle ». Ce concert de musique de chambre, proposé en avant-première de la création française de l’opéra La Passagère, célèbre l’amitié profonde et le destin lié de deux géants de la musique : Mieczysław Weinberg et Dmitri Chostakovitch.

Une fraternité face à l’histoire

Traversant les tourmentes des persécutions nazies et de la répression soviétique, ces deux compositeurs ont érigé leurs œuvres comme d’ultimes remparts de paix et d’humanité. Leurs compositions, parmi les plus poignantes du siècle dernier, sont de véritables appels à la vie.

Des interprètes de légende

Pour servir ce programme de haute volée, le théâtre réunit des musiciens d’exception :

Le Quatuor Danel : Réputé mondialement comme l’interprète de référence des quatuors de Weinberg et Chostakovitch.

Elisabeth Leonskaja : « L’immense » héritière de l’école russe de piano et ancienne partenaire du mythique Sviatoslav Richter, elle apportera sa sensibilité profonde et son toucher légendaire à cette soirée.

Informations Pratiques – Weinberg / Chostakovitch