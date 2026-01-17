La Reine des Glaces 2 : La magie du live au Bascala !

Le dimanche 1er mars 2026 à 15h00, le monde d’Arendelle s’invite aux portes de Toulouse. Le Bascala accueille « La Reine des Glaces 2 », une comédie musicale féérique qui promet d’émerveiller les enfants et de raviver l’âme d’enfant des plus grands.

Un spectacle complet pour toute la famille

Bien plus qu’un simple concert, ce spectacle est une véritable immersion dans l’univers de la célèbre saga. Sur scène, sept artistes talentueux redonnent vie aux héros préférés des petits : Anna, Elsa, Kristoff et, bien sûr, l’inoubliable Olaf.

La mise en scène mise sur la diversité des arts pour créer un moment inoubliable :

Chant en direct : Retrouvez tous les tubes incontournables interprétés avec émotion.

Costumes et décors : Des tenues fidèles au dessin animé et des décors soignés pour une immersion totale.

Effets spéciaux : Des projections sur écran géant et des jeux de lumière renforcent la magie des tableaux.

Interactivité : Les enfants sont invités à participer tout au long de l’aventure.

L’expérience privilégiée : Le Carré d’Or

Pour les plus grands fans, l’option Carré d’Or propose un accueil « VIP » pour rendre cette journée encore plus spéciale :

Placement privilégié : Les meilleures places face à la scène pour ne rien rater. Cadeau souvenir : Une affiche officielle du spectacle offerte. Rencontre magique : Un accès à un espace dédié pour prendre une photo souvenir avec Anna et Elsa après la représentation.

Informations Pratiques – La Reine des Glaces 2