Madame va danser #4 : L’early clubbing 100% filles enflamme Le Cri de la Mouette à Toulouse

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C’est le rendez-vous exclusif qui bouscule les nuits toulousaines ! Ce jeudi 11 juin 2026, l’association Madame va danser vous convie à la 4ᵉ édition de sa soirée événement. Le concept ? Un espace festif, bienveillant et 100% réservé aux femmes, embarqué sur la célèbre péniche Le Cri de la Mouette. Préparez-vous pour une session de lâcher-prise total entre copines !

L’Early Clubbing : faire la fête sans sacrifier son vendredi

Vous avez envie de danser, d’échanger et de décompresser, mais l’idée de rentrer à 4h du matin en pleine semaine vous rebute ? L’association a trouvé la parade parfaite avec son format « early clubbing ».

La soirée se déroule sur un créneau idéal : de 20h00 à minuit. C’est assez tôt pour en profiter pleinement dès la sortie du bureau, assez intense pour se défouler sur la piste de danse, et surtout parfaitement minuté pour vous permettre de garder une forme olympique le lendemain matin ! Un compromis rêvé pour toutes les Toulousaines actives.

Une ambiance « Glitter & Good Vibes » sur des sons mythiques

Oubliez vos soucis à l’entrée et laissez-vous porter par la musique ! Pour cette 4e édition, l’équipe vous a concocté une playlist sur mesure, véritable machine à remonter le temps. Des hymnes incontournables des années 90 et 2000 jusqu’aux hits d’aujourd’hui, tout est pensé pour vous faire chanter à tue-tête et briller sur le dancefloor.

L’atmosphère se veut chaleureuse, décomplexée et placée sous le signe des paillettes (« glitter & good vibes »). L’organisation aux petits soins a d’ailleurs prévu un vestiaire inclus dans le tarif, pour que vous puissiez bouger en toute liberté. Il ne manque plus qu’un seul ingrédient pour que la magie opère : votre énergie !

📌 Informations pratiques

Ne manquez pas ce rendez-vous chaleureux au fil de l’eau. Les places pour ce type d’événement intimiste et très prisé partent généralement vite !