Atelier Jeune Public : « Sous les jupes des fleurs » au Muséum de Toulouse

Le mercredi 21 janvier 2026 à 14h30, le Muséum de Toulouse invite les botanistes en herbe à une exploration artistique et végétale unique. Dans le cadre du Festival du Livre de Jeunesse Occitanie, l’autrice-illustratrice Fanny Pageaud animera un atelier créatif intitulé « Sous les jupes des fleurs ».

Directement inspiré de son album « Voir & Savoir, dans l’intimité du monde végétal », cet atelier propose aux enfants de porter un regard nouveau sur la nature qui les entoure.

Créativité et secrets botaniques

Équipés de papier et d’imagination, les participants fabriqueront des cartes à systèmes. En soulevant des rabats délicats, ils feront apparaître ce qui se cache d’ordinaire à l’œil nu : les secrets d’un pétale, les nervures d’une feuille ou la texture d’une écorce.

Bien plus qu’un simple exercice de dessin, cet atelier est une quête poétique. Sous chaque rabat pourrait bien se cacher une déclaration, un souvenir ou une « pensée sauvage », mêlant ainsi rigueur de l’observation et liberté de l’écriture.

Un moment de partage avec l’autrice

L’atelier se prolonge par un temps privilégié. Les 30 dernières minutes seront consacrées à une rencontre-échange avec Fanny Pageaud, ouverte également aux parents. L’occasion de découvrir les coulisses de la création d’un album jeunesse et d’échanger sur l’importance d’éveiller la curiosité des enfants face au monde vivant.

Informations Pratiques – Atelier Fanny Pageaud