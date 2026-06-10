Rio Loco 2026 : Le grand lancement de l’édition « Insulae » ce mercredi 10 juin à Toulouse

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L’effervescence est palpable sur les bords de la Garonne ! Ce mercredi 10 juin 2026 marque le très attendu coup d’envoi du festival Rio Loco à la Prairie des Filtres. Pendant cinq jours, Toulouse devient la capitale mondiale des musiques du monde. Pour cette édition 2026, baptisée « Insulae », l’événement porté par Le Metronum nous embarque pour un voyage musical inédit à la rencontre des cultures insulaires. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette soirée d’ouverture.

Une thématique « Insulae » pour voyager au cœur des îles

Chaque année, le Rio Loco a le don de métamorphoser la Prairie des Filtres. Oubliez les thématiques continentales ou nationales des éditions précédentes ; en 2026, l’esprit est aux archipels et aux bouts de terre entourés d’eau. Avec « Insulae », la programmation met à l’honneur la richesse, la diversité et la singularité des musiques et cultures insulaires du monde entier.

Dès ce mercredi, le public toulousain est invité à naviguer d’un océan à l’autre, porté par des rythmes allant des percussions polynésiennes aux mélodies capverdiennes, en passant par les vibrations de l’Océan Indien et des Caraïbes.

La programmation de la soirée d’ouverture : Heure par heure

Pour inaugurer cette édition majestueuse, les programmateurs ont concocté un line-up d’exception réparti sur les quatre scènes emblématiques du festival (Garonne, Prairie, Pont-Neuf et Onda Mix).

17h30 – Scène Garonne : Le festival s’ouvre sous le soleil du Pacifique avec ORI HEITIARE TAHITI , pour une immersion immédiate dans les danses et chants traditionnels polynésiens.

18h30 – Scène Prairie : Place à la fusion avec LINDIGO FAMILY + ANNA SATO , une rencontre explosive entre le Maloya de La Réunion et les chants traditionnels du Japon.

19h45 – Scène Garonne : Le trio KAPKAP prendra le relais pour faire grimper la température avec ses rythmes puissants.

19h45 – Scène Pont-Neuf : Séquence émotion garantie avec un grand HOMMAGE À CESÁRIA ÉVORA . Les voix s’élèveront face à la Garonne pour célébrer la diva aux pieds nus et la saudade capverdienne.

20h30 – Scène Onda Mix : Le public pourra se déhancher sur les sélections pointues et tropicales de SUGAR TANTINE .

21h00 – Scène Prairie : Le projet rassembleur SMALL ISLAND BIG SONG réunira sur scène des artistes de plusieurs nations insulaires (de Taïwan à Madagascar) liés par l’océan et la protection de l’environnement.

22h15 – Scène Pont-Neuf : La tête d’affiche très attendue de la soirée : l’envoûtante IMANY viendra sublimer la nuit toulousaine avec sa voix profonde et ses arrangements magistraux.

22h20 – Scène Onda Mix : Pour clôturer cette première journée en beauté et en énergie, le set de TOCCORORO fera vibrer les noctambules.

Informations pratiques et billetterie (Alerte Pass !)

L’édition 2026 suscite un engouement exceptionnel. Si vous souhaitez participer à cette grande fête insulaire, ne tardez plus : l’organisation a annoncé que seuls les pass journée sont encore disponibles !

Lieu : Prairie des Filtres, Toulouse

Accès : Privilégiez les transports en commun (Métro Ligne A – station Saint-Cyprien République, ou le réseau Tisséo).

Billetterie : Les derniers pass journée sont à réserver directement sur le site officiel : rio-loco.org

Préparez-vous à hisser les voiles, le Rio Loco 2026 s’annonce mémorable !