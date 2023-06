WateRugby : Le ballon ovale plonge dans la Garonne ce weekend !

Partager Facebook

Le concept unique et ludique du WateRugby se déroule sur une barge flottante de 40x35m, transformée en terrain de jeu où les règles traditionnelles du rugby sont revisitées. Ici, il n’y a pas de touche, pas d’en-but. Pour marquer, les joueurs et joueuses doivent littéralement plonger !

Du beau monde sur le carré vert sur la Garonne.

Le WateRugby rassemble plus de plus de 650 joueurs et joueuses, qui fouleront la pelouse et mouilleront le maillot tout au long de l’événement. Yann Delaigue, l’organiseur, se prêtera au jeu accompagné d’une trentaine d’anciens internationaux comme Delon et Stefon Armitage, Byron Kelleher et Carlos Spencer (NZ) ou encore Vincent Clerc, Emile Ntamack, François Trinh-Duc. L’événement accueillera aussi quelques handballeurs comme Jérôme Fernandez, William Accambray ou encore Christophe Kempe. Enfin Damien Seguin, le premier skipper handisport à boucler le tour du monde, participera au match de rugby à 7 en fauteuil.

Les nouveautés 2023

Cette année, le WateRugby célèbre l’été en proposant des matchs en soirée, permettant ainsi au public de profiter pleinement de l’atmosphère électrique et de l’action sur le terrain. De plus, l’événement s’enrichit de nouveautés avec encore plus d’équipes et de joueurs/euses : 20 équipes étudiantes le jeudi, 25 équipes entreprises le vendredi, et 40 équipes amateurs le samedi et le dimanche.

Les enfants ne seront pas en reste avec des initiations prévues spécialement pour eux le samedi et le dimanche.

Le samedi sera également l’occasion d’admirer les mascottes des clubs de Top 14 et de Pro D2 lors d’un concours animé et divertissant. Une célébration particulière marquera le dimanche, en l’honneur du 20e anniversaire du titre de champion d’Europe du Stade Toulousain.

Un événement gratuit et ouvert à tous

L’entrée au WateRugby est gratuite offrant ainsi à tous une opportunité unique de partager des moments de passion, de sport et de divertissement ! Dès 10h, le Village Officiel, composé de tentes partenaires, d’une buvette et de food-trucks, proposera de nombreuses animations destinées au public avec des jeux,des expositions, des séances de dédicaces, etc.

WateRugby 2023

Du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet

Port de la Daurade, Toulouse

Entrée gratuite

Infos : http://waterugby.com/