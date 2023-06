Le Poney Club ouvre sa saison estivale dans un nouveau lieu de Toulouse

Partager Facebook

Le Poney Club s’installe à l’aéroport cet été du 28 juin au 9 septembre.

Après trois saisons à l’Hippodrome de La Cépière, le Poney Club, va faire vibrer les Toulousains près des pistes de l’aéroport avec des artistes de tous horizons. Un événement unique et inédit pour un aéroport, qui fait de la plateforme un lieu de vie au-delà de ses activités aéroportuaires classiques.

Le rendez-vous des Toulousains cet été

Du mercredi au samedi à partir du 28 juin et jusqu’au 9 septembre, découvrez les nouvelles « écuries » du Poney Club à l’aéroport de Toulouse-Blagnac. Sur un site unique et inédit pour ce type d’événement, il sera possible de découvrir ou de redécouvrir les artistes de la scène française et internationale actuelle, de venir avec des amis ou en famille pour boire un verre et profiter des food trucks, tout en admirant le coucher de soleil sur les pistes.

Le parking P3 accueillera cette guinguette à ciel ouvert durant tout l’été ! Ce sont près de 3 000 m² de musique et de convivialité qui seront proposés avec une installation technique de pointe, une scénographie sur mesure et une immersion totale dans un décor en adéquation avec son environnement.

Un site qui permettra à ses visiteurs de passer leurs soirées d’été dans un cadre atypique à 15 minutes seulement du centre-ville en transport en commun, mais aussi un rendez-vous idéal pour les afterworks des entreprises du bassin économique de proximité.

Un programme 5 étoiles

Si Mosimann ouvre le bal ce mercredi 28 juin, d’autres artistes prolongeront la fête durant out l’été. On retrouvera notamment Acid Arab (30 juin), Nicky Romero (5juillet), Boris Way (6 juillet), Breakbot (7 juillet), Bob Sinclar (12 juillet), Kaaris et Kalash Criminel (15 juillet), Kavinsky (27 juillet), Feder (2 aout) et surtout la Kermesse Festival du 17 au 19 aout.

Pendant plusieurs soirées, découvrez le meilleur des années 2000 avec Fatal Bazzoka, Billy Crawford, Sniper, Tragédie, Larusso, Las Ketcup, Willy DEnzey, Menelik, Colonel Reyel et tant d’autres.

Pour en savoir plus : https://www.poneyclubtoulouse.fr/