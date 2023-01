Warren Kamanzi arrive au Toulouse FC

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Téfécé a présenté sa première recrue du mercato hivernal, le norvégien Warren Kamanzi en provenance de Tromso.

Renfort de poids pour le Toulouse FC. Le club a trouvé un accord pour l’arrivée de Warren Kamanzi (22 ans) pour évoluer au poste de latéral gauche. Un secteur privé de Mikkel Desler pour plusieurs semaines.

Warren Kamanzi arrive de Tromso où il a disputé 30 matchs pour 4 buts et 3 passes décisives et une 7e place au championnat. International U21, il sera le second joueur norvégien du groupe de Philippe Montanier. Le dos de son maillot sera orné du numéro 26.

(source TFC)