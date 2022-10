Waly Dia en novembre à Toulouse

Partager Facebook

L’humoriste Waly Dia sera de passage par l’Aria De Cornebarrieu les 8 et 9 novembre 2022.

Révélé par l’émission « On ne demande qu’à en rire » et le « Jamel Comedy Club », chroniqueur sur France Inter, Waly Dia est de retour sur les planches. À lui seul, le titre de son deuxième seul-en-scène annonce la couleur. Avec son style brûlant et aiguisé, l’humoriste se plonge dans notre époque : éducation, vivre-ensemble, écologie, condition féminine ou fracture sociale. Chaque sujet est finement analysé pour en souligner l’hypocrisie et dégager des solutions… ou pas ! Waly Dia tente à sa manière de désamorcer les conflits qui minent la société et signe un spectacle à l’humour décapant qui allie la finesse à la provoc’ avec une maîtrise parfaite.

Waly Dia

les 8 et 9 novembre 2022

Aria Cornebarrieu

http://www.cornebarrieu.fr/aria/