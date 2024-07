VIVA LA VIDA la comédie musicale au casino Barrière le 31 août 2024 à 21h00

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Viva la Vida : un voyage musical à travers l’histoire et la culture espagnoles

Une distribution de personnages dynamiques

Viva la Vida est une comédie musicale captivante portée par un ensemble exceptionnel de 14 artistes, musiciens, acteurs, chanteurs et danseurs. À travers l’humour, la satire, la danse et la chanson, le public découvre des personnages emblématiques qui ont façonné le riche patrimoine de l’Espagne, notamment Luis Mariano, Christophe Colomb, Dalí, Picasso, Juan Carlos, Carmen, Almodóvar, Julio Iglesias, Luz Casal et bien d’autres.

Un voyage à travers l’âme de l’Espagne

Le spectacle emmène le public dans un voyage captivant au cœur de l’Espagne, le plongeant dans l’histoire vibrante du pays, l’art, la danse, les conquêtes et les histoires d’amour passionnées. La tapisserie musicale est tissée de mélodies qui évoquent une gamme d’émotions, des racines émouvantes du flamenco à l’énergie électrisante de la tauromachie.

Une célébration de la culture espagnole

Viva la Vida rend hommage aux figures légendaires de l’Espagne mais met également en lumière le célèbre héritage musical du pays. Le spectacle présente des standards espagnols populaires qui ont transcendé les frontières et captivé les publics du monde entier.

Une expérience inoubliable

Avec son mélange d’humour, d’art et d’immersion culturelle, Viva la Vida promet une soirée de divertissement inoubliable. Préparez vous à être emporté par l’énergie vibrante, les rythmes contagieux et les émotions sincères que cette production musicale unique a à offrir.