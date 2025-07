Toulouse Plages : Le Retour de l’Été en Fête à la Prairie des Filtres !

Partager Facebook

Toulouse, France – L’été bat son plein à Toulouse ! Depuis le lundi 21 juillet 2025, Toulouse Plages a fait son grand retour à la Prairie des Filtres, offrant une multitude d’animations sportives, ludiques et rafraîchissantes, toutes entièrement gratuites et souvent inédites. Préparez-vous à un été placé sous le signe du sport et du farniente !

Plus de 20 Ans de Festivités Estivales

Depuis plus de deux décennies, Toulouse Plages est l’événement incontournable qui fait vibrer les estivants toulousains. Organisé par la Mairie en étroite collaboration avec de nombreuses associations locales, cet événement familial transforme la Prairie des Filtres en un véritable terrain de jeu géant, ouvert à tous.

Un Programme Riche et Varié pour Tous les Âges

Que vous soyez sportif, adepte de la détente ou en quête de nouvelles expériences, le programme de Toulouse Plages a de quoi satisfaire toutes les envies :

Espace Sport, Santé et Bien-être : Pour prendre soin de soi tout en s’amusant.

: Pour prendre soin de soi tout en s’amusant. Jeux de Lancer : Kubb, mölkky, pétanque, boccia… pour des défis amicaux.

: Kubb, mölkky, pétanque, boccia… pour des défis amicaux. Espace Beach : Beach-volley, beach tennis, spikeball pour les amateurs de sable.

: Beach-volley, beach tennis, spikeball pour les amateurs de sable. Plancher Danse : Initiations, démonstrations et bals pour bouger en rythme.

: Initiations, démonstrations et bals pour bouger en rythme. Structure Aqualudique : 9 jets d’eau et 7 jeux aquatiques pour se rafraîchir en s’amusant.

: 9 jets d’eau et 7 jeux aquatiques pour se rafraîchir en s’amusant. Structures Gonflables et Espaces Enfants : Bac à sable, parcours de motricité, mini-structures adaptés aux 0-3 ans, 4-7 ans, et 8-12 ans.

: Bac à sable, parcours de motricité, mini-structures adaptés aux 0-3 ans, 4-7 ans, et 8-12 ans. Espace Escalade : Grand rocher, mini-bloc, slackline, parcours aventure et trampolines pour les aventuriers.

: Grand rocher, mini-bloc, slackline, parcours aventure et trampolines pour les aventuriers. Activités Nautiques : Aviron, canoë-kayak pour profiter de la Garonne.

: Aviron, canoë-kayak pour profiter de la Garonne. Sports de Raquettes : Badminton, speedminton, tennis de table.

: Badminton, speedminton, tennis de table. Sports Collectifs : Basket 3×3, baseball, foot américain, dodgeball, rugby à 7, beach soccer, sandball, ultimate.

: Basket 3×3, baseball, foot américain, dodgeball, rugby à 7, beach soccer, sandball, ultimate. Teqball : Découvrez ce sport innovant mêlant football et tennis de table sur une table incurvée.

Et Ce N’est Pas Tout : Culture, Détente et Gourmandise !

Au-delà des activités physiques, Toulouse Plages offre également des espaces pour la culture et la détente :

Une biblioplage pour lire à l’ombre des arbres.

pour lire à l’ombre des arbres. Des visites guidées organisées avec l’Office de Tourisme pour explorer la ville.

organisées avec l’Office de Tourisme pour explorer la ville. Des activités variées grâce à plus de 40 associations partenaires.

grâce à plus de 40 associations partenaires. Des food trucks pour régaler vos papilles tout au long de la journée.

Prolongation au Port Viguerie pour Encore Plus de Plaisirs !

Pour ceux qui en veulent encore plus, direction le Port Viguerie pour une ambiance différente :

Installez-vous à la guinguette en bord de Garonne pour un moment convivial et délicieux.

pour un moment convivial et délicieux. Partez à l’aventure en bateau sans permis pour explorer la ville depuis le fleuve.

pour explorer la ville depuis le fleuve. Admirez Toulouse autrement avec un tour en grande roue et profitez d’un panorama unique.

Informations Pratiques :

Animations : De 9h30 à 21h.

De 9h30 à 21h. Prêt de matériel : Aux cabanes Cours Dillon et Pont Neuf de 9h30 à 20h45.

Aux cabanes Cours Dillon et Pont Neuf de 9h30 à 20h45. Aménagements : Mise à disposition de transats et parasols.

Mise à disposition de transats et parasols. Règlement : Les chiens sont interdits sur la Prairie des Filtres (sauf chiens guides d’aveugles).

Venez nombreux profiter de cet événement phare de l’été toulousain !