Plongez au Cœur du Rugby : Visitez le Stade Toulousain avec l’ « All Access Tour » !

Toulouse, France – Avis à tous les passionnés de rugby et de l’histoire du Stade Toulousain ! Venez découvrir les coulisses du mythique stade Ernest Wallon lors d’une visite guidée exclusive : l’ « All Access Tour ». Préparez-vous à entrer dans la mêlée et à explorer le temple du rugby toulousain comme jamais auparavant !

Une Immersion Totale au Stade Ernest Wallon

Le stade Ernest Wallon, résidence permanente des joueurs professionnels, n’est pas qu’une enceinte sportive ; c’est un véritable lieu de vie de dix hectares, théâtre des plus belles émotions qui ont fait vibrer des milliers de supporters.

Avec l’ « All Access Tour », la visite guidée d’1h30 vous emmènera dans les lieux emblématiques du club :

Découvrez l’impressionnant mur du palmarès et le mur des internationaux , témoins des glorieuses victoires du Stade Toulousain.

et le , témoins des glorieuses victoires du Stade Toulousain. Pénétrez dans la salle de presse , là où les conférences d’après-match prennent vie.

, là où les conférences d’après-match prennent vie. Imprégnez-vous de l’ambiance des vestiaires de l’équipe professionnelle , là où les stratégies se peaufinent et les victoires se célèbrent.

, là où les stratégies se peaufinent et les victoires se célèbrent. Foulez le bord du terrain , asseyez-vous sur le banc de touche et mettez-vous dans la peau des joueurs mythiques du club.

, asseyez-vous sur le et mettez-vous dans la peau des joueurs mythiques du club. Direction la salle de musculation et un aperçu du centre d’entraînement, où se forgent les champions.

Tout au long du parcours, votre guide vous dévoilera mille et une anecdotes insolites, vous permettant de découvrir le Stade Toulousain sous un jour nouveau.

Informations Pratiques et Avantages

Pour prolonger l’expérience, bénéficiez de 10% de remise sur la boutique officielle du Stade Toulousain – Ernest Wallon, sur présentation du badge qui vous sera offert pendant la visite guidée.

Voici les détails pour votre visite :

Durée de la visite : 1h30

1h30 Rendez-vous : Directement sur place au stade Ernest Wallon.

Directement sur place au stade Ernest Wallon. Conditions d’accès : Présentation obligatoire d’une pièce d’identité le jour de la visite.

Présentation obligatoire d’une pièce d’identité le jour de la visite. Réservation : En ligne obligatoire (voir les dates ci-dessous).

Dates et horaires des visites (deux créneaux par jour) :

23/07/2025 : 10h00-11h30 et 14h00-15h30

10h00-11h30 et 14h00-15h30 28/07/2025 : 10h00-11h30 et 14h00-15h30

10h00-11h30 et 14h00-15h30 29/07/2025 : 10h00-11h30 et 14h00-15h30

10h00-11h30 et 14h00-15h30 01/08/2025 : 10h00-11h30 et 14h00-15h30

10h00-11h30 et 14h00-15h30 04/08/2025 : 10h00-11h30 et 14h00-15h30

10h00-11h30 et 14h00-15h30 05/08/2025 : 10h00-11h30 et 14h00-15h30

10h00-11h30 et 14h00-15h30 06/08/2025 : 10h00-11h30 et 14h00-15h30

10h00-11h30 et 14h00-15h30 08/08/2025 : 10h00-11h30 et 14h00-15h30

10h00-11h30 et 14h00-15h30 11/08/2025 : 10h00-11h30 et 14h00-15h30

10h00-11h30 et 14h00-15h30 12/08/2025 : 10h00-11h30 et 14h00-15h30

10h00-11h30 et 14h00-15h30 13/08/2025 : 10h00-11h30 et 14h00-15h30

10h00-11h30 et 14h00-15h30 14/08/2025 : 10h00-11h30 et 14h00-15h30

10h00-11h30 et 14h00-15h30 19/08/2025 : 10h00-11h30 et 14h00-15h30

10h00-11h30 et 14h00-15h30 20/08/2025 : 10h00-11h30 et 14h00-15h30

10h00-11h30 et 14h00-15h30 21/08/2025 : 10h00-11h30 et 14h00-15h30

10h00-11h30 et 14h00-15h30 22/08/2025 : 10h00-11h30 et 14h00-15h30

Tarifs :

Adulte : 14€

14€ Tarif réduit : 9.5€

9.5€ Enfant (moins de 6 ans) : Gratuit

N’attendez plus pour réserver votre place et vivre une expérience inoubliable au cœur du Stade Toulousain !