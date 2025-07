La Chapelle des Carmélites Vibre Tout l’Été : Découvrez la Saison Musicale 2025 à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouse, France – Comme chaque année, la magnifique Chapelle des Carmélites ouvre ses portes à la musique et vous invite à sa Saison Musicale estivale, qui se déroulera jusqu’au 29 septembre 2025. C’est une occasion unique de (re)découvrir des artistes talentueux et d’assister à des concerts exceptionnels dans ce lieu emblématique de Toulouse.

Un Dialogue Entre Époques et Styles au Cœur du Patrimoine

La Saison Musicale de la Chapelle des Carmélites propose une programmation riche et éclectique, faisant dialoguer les époques et les styles musicaux. Des concerts intimistes aux grandes œuvres chorales, elle célèbre l’union parfaite entre le patrimoine architectural de la chapelle et la création artistique contemporaine. La programmation s’adresse aussi bien aux amateurs de musique classique qu’aux curieux en quête de nouvelles émotions.

Un Avant-Goût du Programme Estival :

Voici quelques-uns des rendez-vous à ne pas manquer durant cette saison musicale :

6 juillet à 19h : Dolce Suono – Norma

: 9 juillet à 20h30 : Nous Toulouse : Nougaro fait son cinéma , un spectacle musical envoûtant.

: : , un spectacle musical envoûtant. 10 juillet à 19h30 : L’héritage du classicisme viennois avec Mario Carreira & Magali Goimard .

: avec . 11 juillet à 19h30 : Beethoven & improvisation avec le talentueux Orlando Bass .

: avec le talentueux . 12 juillet à 19h30 : Schubert – Winterreise avec Marc Schweitzer et François Henry .

: avec . 17 juillet à 12h30 : Toulouse Pink Octupus : L’Octuor à cordes de Woldemar Bargiel.

: : L’Octuor à cordes de Woldemar Bargiel. 30 août à 20h30 : Ensemble Street Bones : un énergique Gospel Trombone Brass Band.

: : un énergique Gospel Trombone Brass Band. 5 septembre à 20h30 : Le Transcontemporain : Fratres, fraternité contemporaine , Quatuor vocal et violoncelle.

: : , Quatuor vocal et violoncelle. 12 septembre à 20h : Séverine Bonnin : Concert Acoustique Occitan.

: : Concert Acoustique Occitan. 18 septembre à 20h30 : Jérémy Rollando – ZEF .

: . 27, 28, 30 septembre & 1er octobre à 19h30 : Ensemble À Bout de Souffle – Orfeo (Mourir peut attendre) , une création contemporaine d’après l’œuvre de Monteverdi.

: , une création contemporaine d’après l’œuvre de Monteverdi. 29 septembre à 19h30 : Les Clefs de Saint-Pierre – Cordes sensibles : Quatuor à cordes avec des œuvres d’A. Dvorak et F. Schubert.

Pour découvrir l’intégralité de la programmation détaillée et réserver vos places, rendez-vous sur le site des Monuments de Toulouse. Ne manquez pas cette opportunité de vivre des moments musicaux d’exception dans un cadre historique unique !

Réservation : Les Monuments de Toulouse