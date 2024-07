Women Metronum Academy Festival #4 : soirée de lancement au Métronum le 19 septembre 2024 à 17h

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Women Metronum Academy Festival #4

Pour ouvrir le Women Metronum Academy Festival ainsi que la saison 2024-2025 du Metronum, place à un projet inédit dans le cadre de la Saison de la Lituanie en France, en partenariat avec La Biennale.

La Women Metronum Academy repousse les frontières en conviant 2 binômes d’artistes!

Ces artistes, lituaniennes et françaises, sont invités à se rencontrer et à créer ensemble en mélangeant musiques électroniques et cirque. Les deux artistes musiciennes électroniques lituaniennes ont été sélectionnées par Radio Vilnius et les deux artistes françaises par le Metronum, une musicienne électro (en partenariat avec La Petite), et une artiste circassienne (en partenariat avec La Grainerie). D’abord en résidence de création puis en représentations en ouverture de la Women Metronum Academy et lors de La Biennale, ces deux duos sont accompagnés par l’artiste Sônge !