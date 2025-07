« Claude Monet : The Immersive Experience » Débarque à Toulouse pour un Été Impressionniste !

Toulouse, France – Préparez-vous à une immersion artistique spectaculaire ! Après avoir émerveillé des millions de visiteurs à Londres, Bruxelles, Budapest, Barcelone et Los Angeles, l’exposition événement « Claude Monet : The Immersive Experience » pose ses valises à Toulouse pour sa toute première présentation en France. Rendez-vous à l’Espace EDF Bazacle pour une expérience inoubliable au cœur de l’impressionnisme, du 3 juillet au 31 août 2025.

Une Plongée à 360° dans l’Univers du Maître

Cet été, vous avez l’opportunité unique de voyager dans l’univers du plus grand des impressionnistes comme jamais auparavant. Grâce à un dispositif d’art numérique à 360°, l’exposition vous enveloppe de couleurs et de lumières, transformant l’espace en une toile géante et vibrante.

Au programme de cette immersion fascinante :

Plus de 300 œuvres de Monet projetées à grande échelle, vous permettant de redécouvrir chaque coup de pinceau dans ses moindres détails.

projetées à grande échelle, vous permettant de redécouvrir chaque coup de pinceau dans ses moindres détails. Un parcours en réalité virtuelle qui vous transportera dans les lieux et les voyages ayant profondément marqué la vie et l’œuvre de l’artiste, des côtes normandes aux jardins de Giverny.

qui vous transportera dans les lieux et les voyages ayant profondément marqué la vie et l’œuvre de l’artiste, des côtes normandes aux jardins de Giverny. Une reconstitution fidèle du célèbre pont de Giverny et de l’atelier de l’artiste, pour une immersion sensorielle totale dans son quotidien créatif.

Informations Pratiques pour Votre Visite

Pour profiter pleinement de cette exposition exceptionnelle :

Lieu : Espace EDF Bazacle, Toulouse.

Espace EDF Bazacle, Toulouse. Dates : Du 3 juillet au 31 août 2025 .

Du . Horaires : Lundi et mercredi : de 10h à 20h . Jeudi, vendredi, samedi : de 10h à 23h . Dimanche : de 10h à 20h .

Jours de fermeture : L’exposition est fermée le mardi, à l’exception des vacances scolaires et des jours fériés.

L’exposition est fermée le mardi, à l’exception des vacances scolaires et des jours fériés. Durée moyenne de la visite : Environ 1 heure.

Tarifs des billets :

Tarif adulte : De 15,90€ à 22,90€

De Tarif réduit : De 13,90€ à 20,90€ (pour les seniors de plus de 65 ans, les étudiants de 18 à 25 ans, et les juniors de 13 à 17 ans)

De (pour les seniors de plus de 65 ans, les étudiants de 18 à 25 ans, et les juniors de 13 à 17 ans) Tarif enfant : De 8,90€ à 15,90€ (pour les 4 à 12 ans)

De (pour les 4 à 12 ans) Réservation : Espace EDF Bazacle

Ne manquez pas cette occasion unique de vivre l’art de Claude Monet d’une manière totalement innovante et captivante cet été à Toulouse !