Visite virtuelle de l’Exposition Antoine de Saint Exupéry depuis l’Envol des Pionniers à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Envol des Pionniers à Toulouse propose ce mercredi à 11h30 une visite virtuelle en live de son exposition événement sur Antoine de Saint Exupéry.

Vu que l’Envol des Pionniers n’a pu rouvrir le 15 décembre comme tous les lieux culturels toulousains, un rendez-vous en live sur internet est proposé ce mercredi à 11h30. En compagnie d’animateurs, pénétrez dans le monde incroyable d’Antoine de Saint Exupéry, le papa du Petit Prince. Pour suivre cet événement rendez-vous sur:

L’écrivain, poète, aviateur et reporter français est né le 29 juin 1900 à Lyon et a disparu en service commandé, à bord de son Lightning P-38 du groupe de reconnaissance II/33, sous commandement américain (M.A.A.F. Mediterranean Allied Air Force), le 31 juillet 1944, au large de Marseille. Déclaré « Mort pour la France », une inscription au Panthéon honore la mémoire du grand écrivain et combattant. Pour son 120e anniversaire, deux grands moments auront lieu: à Lyon sa ville natale et à Toulouse à l’envol des Pionniers.

A Toulouse, l’exposition a débuté en octobre dernier et se terminera en aout 2021.

Plus d’infos : https://www.toulouseblog.fr/expo-antoine-de-saint-exupery-a-lhonneur-de-lenvol-des-pionniers-de-toulouse/

Et sur https://www.lenvol-des-pionniers.com/