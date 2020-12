Bonnie Tyler en concert à Toulouse en 2022

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Evénement ! Bonnie Tyler sera en concert le mercredi 9 mars 2022 au Casino Barrière de Toulouse.

LA chanteuse revient pour le plus grand plaisir de ses fans. L’artiste dévoilera son nouvel album ‘The best is yet to come‘ le 26 février 2021, avant de célébrer son 70ème anniversaire avec une grande tournée européenne, qui passera par la France du 2 au 20 mars 2022.

Bonnie Tyler a vendu plus de 50 millions d‘albums à travers le monde. On ne compte plus ses tubes : « It’s A Heartache », « Holding Out For A Hero », « If You Were A Woman (And I Was A Man) » ou encore « Total Eclipse Of The Heart ». Dans cette chanson d’une intensité incontestable, Bonnie chante le coeur brisé, à quel point elle ne supporte plus le bruit de ses larmes…

Dans le déferlement des voix lisses et pop des années 80, Bonnie Tyler a su proposer un rock doux qui détonne et éblouit encore aujourd’hui. Ne manquez pas Bonnie Tyler en concert le 9 mars 2022 au Casino Barrière de Toulouse.

Infos et réservations : www.box.fr