Virginie Hocq ce mardi à Toulouse !

L’humoriste Virginie Hocq présentera son seule en scène ce mardi 8 février 2022 au Casino Barrière de Toulouse.

Virginie Hocq revisite avec humour et tendresse notre parcours de vie : les histoires et souvenirs jaillissent, les questions se bousculent dans sa tête alors qu’elle range et entasse les caisses et cartons d’un appartement étrange.

Elle nous dévoile avec décalage et dérision ses raisonnements extravagants et stratagèmes farfelus. Sa folie douce, sa vision décalée du monde, son implication physique et burlesque, nous plongent dans le rythme effréné de son univers mordant, incisif et poétique.

Elle nous livre un seule-en-scène délicieusement visuel, insolite dont l’énergie débordante et la vitalité nous entrainent.

Virginie Hocq en spectacle

Le 8 février 2022

Casino Barrière Toulouse

