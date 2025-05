Soirée Quizz Décalée et Burgers Gourmands au Bijou de Toulouse !

Partager Facebook

Toulousains, préparez vos méninges et vos papilles ! Le Bijou vous convie à sa soirée « Le Bijou Quizz » le jeudi 22 mai 2025 à 20h30 pour un moment de divertissement épicé et gourmand.

Oubliez les quizz classiques et ennuyeux ! Inspirée d’une émission bien connue (dont nous tairons le nom pour des raisons évidentes de droits d’auteur 😉), l’équipe du Bijou vous a concocté une soirée de questions décalées et savoureuses, conçues pour vous faire rire… et peut-être rougir un peu ! Attendez-vous à un mélange audacieux de culture générale revisitée, d’énigmes surprenantes et de défis amusants.

Et parce qu’une bonne soirée ne saurait être complète sans régal, le Bijou mettra les burgers à l’honneur en cuisine ! Venez vous délecter de leurs créations gourmandes tout en vous creusant les méninges. Que vous soyez un fin connaisseur de l’actualité la plus insolite ou un as des anecdotes croustillantes, cette soirée quizz est l’occasion idéale de tester vos connaissances dans une ambiance conviviale et pleine d’humour.

Seul, entre amis ou en équipe, venez défier les autres participants et tenter de remporter la victoire (et surtout, le droit de vous vanter !). Ambiance décontractée et fous rires garantis pour cette soirée unique au Bijou.

Alors, êtes-vous prêts à relever le défi ? Rendez-vous le jeudi 22 mai 2025 à 20h30 au Bijou pour une soirée « Le Bijou Quizz » mémorable !

Infos Pratiques :

Date : jeudi 22 mai 2025 à 20h30

Lieu : Le Bijou, Toulouse

Tarifs : entrée libre

Réservations :

Le Bijou