Anne Roumanoff au Bascala : Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Le 19 février prochain, Anne Roumanoff présentera son seule en scène « Tout va presque bien » au Bascala de Bruguières. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Quand Anne Roumanoff se penche sur ce que nous vivons depuis 18 mois, tout va forcément un peu mieux. Au menu de cette version revisitée du spectacle ‘‘Tout va bien !’’, le vaccin, le pass sanitaire mais aussi le politiquement correct, les cookies, la voyance, les femmes divorcées, Jean Castex, les sites de rencontres…

Anne Roumanoff n’a jamais été aussi mordante, sensible et rayonnante que dans ce spectacle intelligent en phase avec la société. Et elle est à (re)découvrir au Bascale le 19 février. Toulouseblog et Bleu Citron vous y invitent !

Réservations : www.bleucitron.net