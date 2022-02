Toulouse. Découvrez en exclusivité IMAX l’ultime concert des Beatles 

Partager Facebook

Évènement unique le 23 février prochain dans votre Gaumont Toulouse Labège. Découvrez l’ultime concert des Beatles « Get Back » The Rooftop Concert.

Pour la première fois en intégralité dans le documentaire de Peter Jackson « The Beatles : Get Back » (proposé en exclusivité sur Disney +), arrive sur grand écran. L’ultime concert « live » des Beatles donné le 30 janvier 1969 sur le toit de l’Apple Corps à Londres devient un long-métrage d’une soixantaine de minutes. Il sera projeté en exclusivité sur les écrans IMAX à partir du 23 février pour 5 séances exceptionnelles. Les préventes commencent aujourd’hui sur le site www.cinemaspathegaumont.com

L’intégralité du documentaire « The Beatles : Get Back » sera disponible en DVD et en Blu-ray dès le 4 mars et toujours sur Disney + .