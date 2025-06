Plongez dans la Linogravure : Atelier Créatif avec Delphine Klos au Bijou !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouse, exprimez votre fibre artistique et découvrez un art ancestral ! Le Bijou vous propose un atelier de linogravure animé par l’artiste-graveuse toulousaine Delphine Klos. Rendez-vous les mercredi 18 et samedi 28 juin 2025 pour mettre les mains dans l’encre et créer votre propre estampe !

Cet atelier est une occasion unique de découvrir le processus complet de la linogravure, des premiers traits jusqu’à l’impression finale. Que vous soyez novice ou simplement curieux, Delphine Klos vous guidera pas à pas dans cet univers fascinant.

Au Programme de l’Atelier : De A à Z !

Dessinez votre motif : Vous commencerez par reporter votre dessin sur la plaque de gomme à graver. Pas d’idée ? Pas de panique ! Des modèles seront à votre disposition pour vous inspirer.

Vous commencerez par reporter votre dessin sur la plaque de gomme à graver. Pas d’idée ? Pas de panique ! Des modèles seront à votre disposition pour vous inspirer. Maîtrisez la gravure : Apprenez les gestes et le principe de la taille d’épargne en maniant les gouges. Vous découvrirez comment enlever la matière pour créer votre motif en relief.

Apprenez les gestes et le principe de la taille d’épargne en maniant les gouges. Vous découvrirez comment enlever la matière pour créer votre motif en relief. Imprimez votre œuvre : Après l’encrage au rouleau, vous réaliserez des impressions en monochromie, à la main, à l’aide d’une cuillère en bois ou d’un baren.

Après l’encrage au rouleau, vous réaliserez des impressions en monochromie, à la main, à l’aide d’une cuillère en bois ou d’un baren. Repartez avec votre création : À la fin de l’atelier, vous emporterez votre matrice gravée et au minimum une estampe au format carte postale. Vous recevrez également des conseils personnalisés pour continuer la pratique chez vous et explorer de nouvelles créations !

Le prix de l’atelier est de 45€ par personne, incluant la mise à disposition de tout le matériel nécessaire.

Découvrez l’Univers de Delphine Klos : « Tout Feu Tout Femme »

En parallèle, ne manquez pas l’exposition « Tout Feu Tout Femme », une série de linogravures réalisées par Delphine Klos entre 2022 et 2025. Ces œuvres présentent un univers onirique et décalé où se côtoient figures anthropomorphes et animaux-totems. Puisant son inspiration dans la bande dessinée, les Arts Premiers ou le cinéma, chaque image est une invitation au voyage et à la redécouverte de la puissance symbolique de la nature.

Delphine Klos, artiste toulousaine diplômée de l’ENSAV (École Nationale Supérieure d’Audiovisuel), partage ainsi sa passion et son expertise à travers ses créations et ses ateliers.

Infos Pratiques :

Date : mercredi 18 juin 2025 de 13h30 à 17h30

samedi 28 juin 2025 de 14h00 à 18h00

Lieu : Le Bijou, Toulouse

Tarifs : 45€ (matériel inclus)

Réservations :

Le Bijou