Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Lombre présente « Espoir noir » nouvel extrait de son très attendu EP prévu pour septembre 2020.

Il y a quelques semaines, on vous présentait Lombre avec le titre « La Lumière du Noir » titre éponyme de son futur premier EP. Le natif de Rodez revient ce vendredi avec un nouveau single : « Espoir Noir ». L’écriture y est toujours aussi incisive et poétique. Et le projet nous procure toujours autant de sensation et on attend vite la suite.