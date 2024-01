Participez à la sélection d’un film pour le FREDD 2024

Partager Facebook

La Région Occitanie, l’Association FReDD et Occitanie Films proposent aux spectateurs de faire partie du jury de sélection citoyen du Festival International du Film d’Environnement 2024.

Le Festival International du Film d’Environnement débute l’année en lançant le Jury de Sélection Citoyen, du 6 février au 15 mars. En partenariat avec la Région Occitanie, par le biais de leur plateforme participative jeparticipe.laregioncitoyenne.fr, et Occitanie Films, les habitant-es de la région pourront sélectionner les film de la prochaine édition.

Initié pour la première édition en 2021, le jury de sélection citoyen permet aux habitant·es d’Occitanie de participer à la sélection d’un film qui intégrera la compétition du prochain Festival International du Film d’Environnement dans la catégorie Panorama – Prix du Public.

Les participant·es visionnent chez eux, en ligne et gratuitement 3 films aux thématiques environnementales et portant des enjeux régionaux et les évaluent selon une liste de critères précis. Les films :

– Les veilleurs de Tourbières de Pascale Fossat

– La réponse des bergers de Jean Samouillan

– Terridor de Léo Reitzell

Les participant·es auront l’opportunité de gagner, par tirage au sort, 10 x 2 places valables dans les cinémas de proximité pendant le Festival 2024 (entre le 30 septembre et le 6 octobre).

Pour participer : https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/project/jury-de-selection-citoyen-edition-2024/questionnaire/je-deviens-membre-du-jury-de-selection-citoyen-2024