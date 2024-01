Partager Facebook

Le duo Antes & Madzes est de retour avec le titre « Bienvenue chez nous » accompagné de son clip.

Avec leur nouveau son, Antes (Sylvain) & Madzes (Rémi) nous sortent un titre mêlant rock et electro avec un texte évoquant la ruralité et la campagne. Le duo y dresse un constat amer avec un véritable regard sociologique teinté de leur habituel humour. Et pour mettre de l’image au son, ils ont décidé de s’offrir un clip très ambitieux signé Valentin Becouze.