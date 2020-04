Vidéo : Le Clip de « Comment est ta peine ? » de Benjamin Biolay

Partager Facebook

Après la découverte du titre « Comment est ta peine ? », découvrez le clip du premier extrait de l’album Grand Prix de Benjamin Biolay. Un clip réalisé par Marta Bevacqua.

On en sait plus sur le nouvel album prévu le 26 juin prochain. Intitulé Grand Prix, il regroupera pas moins de 13 titres inédits. Il est actuellement en précommande. Pour l’occasion, quatre artistes ont réalisé 13 illustrations des titres de l’album : Mathieu PErsan, Riki Blanco, Thomas Ayman et Lola Beltran. Et cela nous donne tous les titres de l’album :





Pour l’instant pas de date de concerts à Toulouse, mais des premières dates pour Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Nantes, Bruxelles et Luxembourg. Bref, une tournée des Grand Prix qui est déjà bien parti avec ce premier extrait.