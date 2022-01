Vidéo : Défaite du Toulouse Olympique face aux Dragons Catalans

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pour son match de présaison, le TO XIII s’est incliné face aux Dragons Catalans (26-10) mais en montant de belles choses dans le jeu.

Ce samedi 29 janvier, le Toulouse Olympique a donné le coup d’envoi de sa saison 2022 en affrontant les Dragons Catalans, finalistes de la Super League 2021, au stade Gilbert Brutus de Perpignan. Une rencontre à la hauteur de ce qui attend les Olympiens dans la première saison en Super League de l’histoire du club, et malgré une défaite 10 à 26, les hommes de Sylvain HOULES ont fait preuve d’un front uni et un fort esprit d’équipe.

La première mi-temps fut encourageante pour le Toulouse Olympique, qui a présenté une défense solide durant les 20 premières minutes, et a ouvert le score sur un beau mouvement initié par Dominique PEYROUX et conclu par Lloyd WHITE. Les Dragons répliqueront par 2 essais en 10 minutes avant de retourner aux vestiaires, les Toulousains de leur côté laissant passer deux occasions franches.

Le bras de fer se poursuit à la reprise du second acte entre des Catalans rapides et des Toulousains unis. Avec une nouvelle réalisation de part et d’autre, la marque est de 14 à 10 à l’heure de jeu et le sort de la rencontre est dans la balance. Chez les Olympiens, c’est la recrue HANKINSON qui inscrit son premier essai sous la tunique du TO.

Dans le dernier quart du match, les deux formations effectuent de nombreux changements, donnant leur chance à de jeunes joueurs. Les Catalans terminent les plus forts et inscrivent deux réalisations supplémentaires, pour un score final de 26 à 10.

À deux semaines du lancement de la Super League, cette rencontre était l’occasion pour l’entraîneur Sylvain HOULES de faire un point sur son équipe et repérer les éléments à travailler lors des prochains entraînements, qui s’annoncent intenses.