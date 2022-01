Vidéo : Un nouveau clip pour Mouss et Hakim

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les toulousains Mouss et Hakim ont dévoilé le clip de « Paysame-Paysame » extrait de leur album « Darons de la Garonne ».

Quelle aventure que cet album. Le projet Darons de la Garonne prend racine dans la fraternité des faubourgs (Claude Nougaro, Mouss et Hakim ont grandi à 40 ans d’intervalle dans le même quartier des Minimes), se nourrit d’une histoire commune (Nougaro leur a écrit en 2002 le texte Bottes de banlieue), et s’épanouit dans un projet de création artistique qui dépasse largement le cadre de l’hommage. Eux qui travaillaient depuis de longs mois à l’évolution de leur style musical, ont trouvé dans ce projet un laboratoire où éprouver leurs nouvelles inspirations. À l’origine, il y a un cadeau : sept textes inédits ou inachevés confiés par Hélène Bignon, sœur cadette et éditrice de Claude Nougaro, aux frères remuants de Zebda.



Et au final un album, et un nouveau extrait en vidéo avec « Paysame-Paysame ». A noter que le vinyle sortira le 25 février prochain.