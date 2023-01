Victoires de la Musique : Stromae et Angèle favoris, les toulousains BigFlo & Oli nommés

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn



Si Stromae, Angèle et Orelsan font la course en tête des nominations, les toulousains BigFlo & Oli sont nommé deux fois aux Victoires de la Musique 2023.

L’édition des Victoires de la Musique 2023 approche à grands pas. La cérémonie aura lieu le samedi 10 février prochain sur France 2 depuis la Seine Musicale. Ce lundi, on connait la liste des nommés avec de grands favoris comme Stromae et Angèle (4 nominations) ou encore Orelsan, Clara Luciani et Juliette Armanet . On notera surtout la présence des toulousains BigFlo & Oli dans les catégories « Artiste masculin » et « Création audiovisuelle » pour Coup de Vieux en trio avec Julien Doré.

Avant de vous fournir la liste des nommés, on tient à ajouter les dates de leurs futurs passages à Toulouse dans l’année.

La liste des nominations aux Victoires de la Musique 2023

Artiste masculin

Bigflo et Oli : les 13 et 14 avril 2023 au Zénith Toulouse Métropole

Grand Corps Malade, Gaël Faye et Ben Mazué

Stromae : 20 et 21 avril 2023 puis les 18 et 19 octobre 2023 au Zénith Toulouse Métropole

Artiste féminine

Angèle

Izia

Pomme : le 2 février au Bikini puis le 6 octobre 2023 à la Halle aux Grains

Révélation masculine

Pierre de Maere

Jacques

Lujipeka

Tiakola

Révélation féminine

Mentissa

November Ultra

Emma Peters

Album

« By Your Side » de Jeanne Added

« Consolation » de Pomme

« Ephémère » de Grand Corps Malade, Gaël Faye et Ben Mazué

« Multitude » de Stromae

« Nonante-cinq la suite » d’Angèle

Chanson originale

« Coeur » de Clara Luciani

« Flamme » de Juliette Armanet

« L’enfer » de Stromae

« La quête » d’Orelsan

« Un jour, je marierai un ange » de Pierre de Maere

Concert

Juliette Armanet

Clara Luciani

Orelsan

Création audiovisuelle

« Coup de vieux » de Bigflo & Oli feat. Julien Doré

« Fils de joie » de Stromae

« La quête » d’Orelsan

Album le plus streamé (artiste féminine)

« Nonante cinq » d’Angèle

Album le plus streamé (artiste masculin)

« Jefe » de Ninho