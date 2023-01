 Avant la reprise, une offre exceptionnelle pour le Toulouse Olympique !

Partager Facebook

À l’approche de la reprise du championnat (11/02), le Toulouse Olympique lance une opération ’Les 100 premières places à 1€’.

La reprise du championnat approche à grands pas, et pour fêter le retour des émotions, des défis, des moments de partage et de convivialité au stade Ernest-Wallon, le Toulouse Olympique XIII lance une opération ‘Les 100 premières places à 1€’.

Bientôt les retrouvailles

Samedi 11 février, 18h, le TO XIII retrouvera la pelouse du stade Ernest-Wallon lors de la réception des Newcastle Thunder pour le compte de la deuxième journée de championnat. On se souvient de l’effervescence lors de la dernière à Wallon en 2022, à l’occasion du Derby contre les Dragons Catalans qui avait rassemblé près de 10 000 personnes. Après 6 mois de calme, les Olympiens sont impatients de retrouver leur public et pour fêter l’ouverture de la billetterie, le TO lance une opération ‘Les 100 premières places à 1€’.

Comment ça marche ?

Pour bénéficier de sa place en Tribune Est à 1€, c’est très simple, il suffit d’être réactif ! L’offre ne sera valable que 24h à partir du mercredi 11 janvier, 12h (midi). Il faudra se rendre sur billetterie.to13.com et utiliser le code promotionnel ‘TOGETHEREN2023’.