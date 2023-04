Victoire du TFC en Coupe de France : La réaction des élus toulousains!

Partager Facebook

Samedi soir au Stade de France, le TFC a battu le FC Nantes (5-1) en finale de la Coupe de France de football. Retour sur les réactions des élus de Toulouse et sa région.

Réaction de Jean-Luc Moudenc

« C’est historique ! Bravo aux joueurs et au staff pour notre deuxième coupe de France, 66 ans après. À Toulouse comme à Paris, la France est violette. Rendez-vous demain à 18h pour fêter nos joueurs au Capitole ! » déclare Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole.

Sébastien Vincini félicite le Toulouse Football Club, vainqueur de la Coupe de France

« Je félicite le Toulouse Football Club pour cette superbe victoire en Coupe de France sur le score exceptionnel de 5 à 1 face au FC Nantes, faisant entrer les Violets dans l’histoire de la compétition. C’est une grande fierté pour les Haut-Garonnaises et les Haut-Garonnais, comme pour tous les passionné.e.s du club, de célébrer cette deuxième Coupe de France de l’histoire du club, 66 ans après leur dernière victoire en 1957.

Je me réjouis de cette remontée du TFC en Ligue 1, qui conclut une saison remarquable et succède à un titre de champion de France en Ligue 2 l’an passé. Je me réjouis également de la ferveur retrouvée des supporters du club, aujourd’hui à son paroxysme. Ce trophée permet de poursuivre la dynamique impulsée par le TFC depuis la saison dernière.

Je tiens à saluer l’excellent travail mené par les équipes du TFC, en particulier Damien Comolli, son président, et Philippe Montanier, son entraineur, qui a permis de mener les Toulousains à la victoire. Le football est un sport qui transmet des valeurs qui nous sont chères, comme l’entraide, le dépassement de soi et l’esprit d’équipe, permettant aussi de lutter contre la discrimination et de tisser du lien social. »

HIS-TO-RIQUE ! 💜💜💜💜💜



Quelle victoire de nos violets ! Quelle force de nos supporters !



Vous avez fait vibrer toute une ville, toute une région et fait rêver nos pitchouns !



Merci pour tout ! La coupe revient à la maison, en @Occitanie ! 🎉 https://t.co/5aZU71h4Vi — Carole Delga (@CaroleDelga) April 29, 2023

C’est fait le #TFC remporte la Coupe de France.

Quel moment avec les supporters de #Toulouse 💜 pic.twitter.com/jjAym5h4Pe — François Piquemal (@FraPiquemal) April 29, 2023

Vainqueurs de la Coupe de France 😈



Quelle équipe ! Quel match extraordinaire!



Très heureuse de donner rendez-vous demain à 18h « sur la place »pour accueillir nos Violets et la coupe au nom de @Occitanie et de sa Présidente. pic.twitter.com/TNPTOIBEGu — Nadia Pellefigue (@NadiaPellefigue) April 29, 2023

66 ans après, le @ToulouseFC gagne la Coupe de France et la ramène demain au Capitole ! Bravo aux joueurs 🟣 et une pensée à tous les supporters @NVDRS1993 💜

Fier des Toulousains, heureux pour #Toulouse ! #ForzaTolosa #DeboutToujours #FBSport #FCNTFC pic.twitter.com/CmimOqaIEw — Antoine MAURICE (@AntoineMAURICE) April 29, 2023

Le public toulousain est attendu dimanche 30 avril Place du Capitole à 18h pour célébrer la victoire et rendre hommage aux joueurs du TFC.