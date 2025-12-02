VIBES URBAINES : LE MÉTRONOME ACCUEILLE LE « CONCERT EMPIRE STREET » !

La nouvelle voix urbaine toulousaine, Loup Noir, vous donne rendez-vous pour un concert événement au Métronome le samedi 10 janvier 2026 à 20h00, avec un line-up explosif !

Le Métronome se prépare à vibrer au rythme de la scène urbaine locale avec le « CONCERT EMPIRE STREET » ! Le samedi 10 janvier 2026, attendez-vous à une soirée 100 % rap, dance et show live, portée par une énergie survoltée.

Loup Noir : L’Étoile Montante du Rap Toulousain

En tête d’affiche, le public découvrira ou retrouvera Loup Noir, qui s’impose comme l’un des talents les plus prometteurs de la scène urbaine toulousaine.

Originaire de la Ville Rose, Loup Noir se distingue par un grain de voix unique et un flow à la fois intense et profond. Son style navigue avec aisance entre rap mélancolique et vibes afro. Avec un public en pleine croissance et une identité artistique forte, Loup Noir incarne la relève du rap toulousain — une étoile montante à suivre de très près.

Un Line-up et une Ambiance Explosifs

Pour cette soirée, Loup Noir sera accompagné d’une sélection d’artistes talentueux :

Guests : Belair, Djimax et JmBrolik.

Animation : Le show sera chauffé par Kwaky et le DJ set de DJ Roggy.

Danse : Un show danse percutant assuré par la Danse Factory.

L’énergie de la rue investit la scène du Métronome pour un concert à ne pas manquer !

Informations Pratiques