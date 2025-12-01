QUAND LA PEINTURE RENCONTRE LA PIERRE : LE CRI DES JARDINS AU HANG-ART !

Le Hang-Art d’Esquièze-Sère accueille l’exposition événement de l’hiver : « Le cri des jardins », un dialogue inattendu et puissant entre Jean-François Conta (peinture) et David Leger (sculpture), du 16 décembre 2025 au 7 mars 2026.

Pour les trois mois de la saison hivernale, le Hang-Art d’Esquièze-Sère (Hautes-Pyrénées proche de Toulouse) devient le théâtre d’une rencontre artistique des plus impressionnantes. Les œuvres de Jean-François Conta (peinture) et David Leger (sculpture) fusionnent autour d’un thème commun : « Le cri des jardins ».

L’Unisson de la Nature

Le plus surprenant de cette exposition est que les deux artistes se rencontrent pour la première fois autour de ce projet. Pourtant, sans se connaître, ils traduisent la nature à l’unisson.

Chacun dans un médium bien différent – la peinture pour Conta, la sculpture pour Leger – ils explorent cette heure singulière où l’ambiance bascule : « L’entre chien et loup » se retrouve dans leurs créations.

« Le cri des jardins » est le regard, la traduction de deux artistes profondément attachés à la nature et à son devenir. Le passé et le présent se rencontrent à la frontière de leur imaginaire :

Jean-François Conta retrouve son passé au long d’une rivière, évoquant des instants chéris, comme les jours de pêche avec son Grand-Père.

David Leger trace dans la pierre d’un « Grand » (bloc) la mémoire du vivant.

Chacun à sa façon réclame l’intangibilité de nos souvenirs (anamnèses), exprimant une force incontrôlable de graver dans le marbre notre patrimoine naturel.

Vernissage Festif pour les Fêtes

Le vernissage de cette exposition aura lieu le samedi 20 décembre 2025, quelques jours seulement avant Noël. Une bien belle façon de préparer les fêtes, à la montagne, peut-être entouré de neige, pour un moment d’art et de convivialité.

Informations Pratiques