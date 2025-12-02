MAGIE DE CIRQUE ÉQUESTRE : LA COMPAGNIE ÉQUINOTE DÉPLOIE SON CHAPITEAU À LA GRAINERIE !

L’événement « Place au chap’ » est de retour ! La Grainerie accueille la compagnie alsacienne Équinote et son tout nouveau spectacle, « Zusammen », depuis 28 novembre et jusqu’au 31 décembre 2025.

Après plus de dix ans sans cirque équestre, la Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance de Balma/Toulouse Métropole renoue avec la tradition sous chapiteau avec le spectacle événement « Zusammen ».

Du vendredi 28 novembre au mercredi 31 décembre, la compagnie alsacienne Équinote installe son impressionnant campement à la Grainerie, comprenant le chapiteau-spectacle de 400 places, un chapiteau-accueil et même un chapiteau-écurie !

« Zusammen » signifie ensemble en allemand, un nom qui résume parfaitement cette création de cirque-théâtre équestre réunissant sept chevaux, six artistes, deux chiens et deux technicien·ne·s.

L’Intimité du Cirque en Spectacle

Le public est invité à une exploration insolite et poétique : la frontière entre l’humain et l’animal se dissout. Sur la piste, après les restes d’un banquet, la journée de travail commence pour la troupe. Les spectateurs sont conviés à découvrir le quotidien et les préparatifs du grand soir.

Zusammen met l’envers des paillettes sur la piste, explorant l’intimité d’une vie de troupe où l’animal inspire les scènes par son caractère et son langage. L’entraînement, les soins aux chevaux, les doutes et les efforts, tout le labeur invisible devient ici spectacle.

Des surprises jaillissent : acrobaties, voltige équestre, mât chinois, chorégraphies inspirées par les chiens de la troupe, et des morceaux de musique nés du souffle d’un cheval au galop. Ce spectacle, mis en piste par la metteuse en scène de théâtre Émilie Capliez, prône une véritable « humanimalité » et célèbre la force collective.

Informations Pratiques et Forte Demande !

La tournée fait déjà sensation : à ce jour , les six premières représentations (du 28 novembre au 7 décembre) affichent déjà complet ou quasi complet. Ne tardez pas à réserver pour les dates de la mi-décembre et les soirées exceptionnelles de fin d’année !