Valérie Marie présentera son spectacle « Une vie au bout des doigts » ce samedi 14 octobre 2023 à l’Aria Cornebarrieu.



Un aéroport. Un piano. Une rencontre. Un Hallelujah. Et c’est le buzz. Plus de 13 millions de vues ! Une gigantesque médiatisation et un destin qui bascule : celui de Valérie Marie, ex-responsable marketing devenue pianiste. Les journaux titrent «Le fabuleux destin de…», «La pianiste aux doigts de fée».

C’est avec une énergie débordante et une très grande sensibilité qu’elle nous raconte un parcours où rien n’est écrit d’avance. Un accident de voiture, et Valérie décide de reprendre son destin en main à quarante ans. Changement de vie ! Partie de rien, la voilà aujourd’hui, prête à tout pour accomplir son rêve : vivre de sa passion.

Valérie Marie nous livre un spectacle autobiographique et musical inédit, l’histoire vraie d’un conte de fées moderne où la passion est follement contagieuse. Un spectacle qui vous embarque pour une histoire hors du commun.

La mise en scène est co-signée Cédric Chapuis, toulousain bien connu des aficionados du rugby pour son spectacle Au-dessus de la mêlée, et auteur d’ Une vie sur mesure nommé aux Molières 2016.

Plus d’infos : https://www.cornebarrieu.fr/aria/