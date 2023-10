Montauban. Soirée ciné-rencontre autour du film « Killers of the flower moon »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le dernier film de Martin Scorsese, « Killers of the flower moon », sort mercredi 18 octobre. Dans son long métrage, le réalisateur met en scène la tribu indienne des Osages, peuple qui entretient un lien fort avec Montauban. Une soirée ciné-rencontre est organisée pour la sortie du film.

C’est l’un des événements cinéma de l’automne : « Killers of the flower moon » réunit Leonardo Di Caprio, Robert de Niro, Lily Gladstone devant la caméra de Martin Scorsese . A l’occasion de sa sortie ciné le 18 octobre, l’association Oklahoma – Occitania propose une soirée ciné-rencontre, en partenariat avec la Ville de Montauban et CGR Cinémas Montauban. Rendez-vous à 19h15 pour cette soirée autour d’une culture riche et d’une histoire liant un peuple à la cité d’Ingres.

Avant la projection, le public pourra découvrir une exposition mettant en scène une douzaine de tableaux résumant l’histoire originale du lien bicentenaire de Montauban avec la nation Osage et les échanges de ces trois dernières décennies. Sans oublier des portraits.

A la suite de la projection, une discussion en présence des représentants d’Oklahoma – Occitania permettra de présenter l’association au public. L’association a renoué le contact en 1989 avec les descendants des Osages, Indiens, qui, au cours du terrible hiver 1829, arrivèrent épuisés à Montauban. Terminant une errance qui leur avait fait parcourir pendant deux ans et demi une partie de l’Europe. Oklahoma – Occitania répondra également aux questions du public.

Rendez-vous mercredi 18 octobre au cinéma multiplexe CGR de Montauban.