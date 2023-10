AllttA de retour avec un album et une date à Toulouse 

Partager Facebook

Le 29 septembre dernier, AllttA a sorti l’album Curio Part II. Le duo sera sur la scène du Bikini de Toulouse le 8 novembre prochain.

AllttA, duo fracassant de hip-hop électro, revient avec la deuxième partie de leur projet « CURIO » nommé Curio Part. II. Après les albums “The Upper Hand” et “Facing Giants”, 20syl – le beatmaker déjà aux manettes du quatuor de Djs C2C et du combo hip-hop Hocus Pocus, retrouve le rappeur californien Mr. J. Medeiros qui officiait au sein du groupe The Procussions. Depuis plus de 20 ans, ce duo franco-américain produit en indépendant de la musique. Il marque la symbiose parfaite entre la vie numérique et la touche humaine, très significative de nos jours. Les pionniers de l’électro hip-hop sont de retour !

On pourra donc les voir sur scène au Bikini le 8 novembre prochain. Un événement !