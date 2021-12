Vaccination : Ouvertures de centres éphémères dans différents quartiers de Toulouse

Partager Facebook

vaccin

Des opérations de vaccination de proximité seront déployées à partir du 9 décembre dans différents quartiers de Toulouse, notamment dans des quartiers dits prioritaires.

Aux abords de ces centres éphémères des actions de médiation seront organisées en parallèle afin de permettre à tous ceux qui le souhaitent de se faire vacciner et d’en comprendre les enjeux.

Les centres sont accessibles avec et sans rendez-vous (premières injections et rappels vaccinaux)aux dates et lieux suivants :

– Les jeudis 9 et 16 décembre 2021 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h au restaurant sénior de la Reynerie, 14 place André-Abbal – 31100 Toulouse

– Le mardi 14 décembre de 9h à 12h30, salle du Sénéchal, 6, rue Montoyol – 31000 Toulouse

– Le mercredi 15 décembre 2021 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 à Saouzelong au club sénior 70, rue Léon Bonnat – 31400 Toulouse

D’autres opérations auront lieu tout au long du mois de janvier.