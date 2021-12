Concours. Gagnez vos places pour les Fatals Picards à Toulouse

Partager Facebook

Les Fatals Picards seront en concert le samedi 11 décembre 2021 au Bikini. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Les Fatals Picards sont de retour avec Espèces Menacées, un neuvième album et une tournée durant laquelle ils comptent bien défendre haut et fort cette trilogie qui leur va comme un gant : le rock, l’humour, et la chanson française. Le rock pour l’énergie brute que dégagent leurs prestations. L’humour pour ne pas oublier que la vie est une chose bien trop sérieuse pour être confiée à des gens tristes.



Ce nouvel opus sera pour la formation aux plus de 1500 concerts de s’interroger avec décalage sur l’impact des interdits alimentaires dans une vie de couple, la vie révolutionnaire après la mort des idéaux, le boum des fêtes médiévales en France, le suicide dans le monde agricole, les films X des années 80, le couple et le temps, le suprémacisme blanc, ou encore sur la collusion entre business et terrorisme en milieu moyen-oriental…

Toulouseblog vous offre des places pour ce concert dans la salle du Bikini !