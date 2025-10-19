Vacances d’Automne : la Fondation Bemberg éveille la créativité en famille !

La Fondation Bemberg de Toulouse vous ouvre grand ses portes pour les vacances de la Toussaint, du vendredi 17 octobre au dimanche 2 novembre 2025. C’est l’occasion idéale de (re)découvrir les riches collections du musée et de participer à des ateliers créatifs conçus pour tous les âges.

Ateliers pour les jeunes créateurs

Les enfants dès 8 ans peuvent plonger dans l’univers de la Renaissance :

Armure aux lions (8 ans et plus) : Les mercredis 22 et 29 octobre, de 14h30 à 16h30, les jeunes créateurs exploreront l’armure aux lions et réaliseront leurs propres motifs inspirés du XVIᵉ siècle, en utilisant la technique du repoussé sur plaque de métal.

Activités à partager en famille

Les plus jeunes et leurs parents sont invités à une activité de découverte collective :

Le musée autrement (dès 5 ans) : Les samedis 18, 25 octobre et 1ᵉʳ novembre, de 15h à 16h30, petits et grands perceront les secrets du musée, exploreront ses usages et imagineront ensemble un musée idéal lors d’une activité artistique partagée.

De plus, des visites en famille (1h) sont proposées tout au long de l’année, offrant un parcours ludique ponctué d’échanges et de jeux d’observation pour apprendre et s’amuser ensemble au cœur des collections.

Informations pratiques

Lieu : Fondation Bemberg, Place d’Assézat, Toulouse

Dates et heures : Du vendredi 17 octobre au dimanche 2 novembre 2025. Horaires des ateliers spécifiques (Mercredis à 14h30 et Samedis à 15h00).

Tarifs : Les prix d’entrée au musée et aux ateliers varient entre 10€, 12€ et 16€.

Réservation : Réservation obligatoire pour les ateliers sur le site internet de la Fondation Bemberg, les places étant limitées.

Venez conjuguer art, histoire et créativité pendant ces vacances d’automne !