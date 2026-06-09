La Kermesse Festival 2026 : Le grand retour des années 2000 à Toulouse

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Préparez vos meilleurs pas de danse et révisez vos classiques ! Du jeudi 13 au samedi 15 août 2026, « La Kermesse Festival » pose ses valises à Toulouse pour un événement qui s’annonce exceptionnel. Le concept ? Un bond dans le temps irrésistible pour revivre l’ambiance festive, joyeuse et décomplexée des années 2000. Nostalgie et énergie garanties !

Une programmation nostalgique et explosive

Le Kermesse Festival n’est pas qu’un simple rassemblement musical, c’est une véritable machine à remonter le temps. Pendant trois jours, Toulouse va vibrer au son des hits qui ont marqué toute une génération. Le festival a réuni un plateau d’artistes cultes qui ont trusté les sommets des hit-parades il y a vingt ans.

Sur scène, le public aura le plaisir de retrouver des icônes incontournables de la décennie. L’énergie débordante de Larusso viendra enflammer la foule, tandis que Lou Bega fera souffler un vent de mambo sur la Ville Rose. Les amateurs de rythmes endiablés pourront se déchaîner sur les hymnes électro-dance de Cascada, scander les refrains R&B de Tragédie, ou encore se remémorer le ton décalé d’Helmut Fritz.

Pop, dance et R&B : 3 jours pour lâcher prise

Entre pop pétillante, dance survoltée et R&B inoubliable, la ligne directrice du festival est claire : proposer une expérience où le lâcher-prise est le maître-mot. Pas de retenue, juste le plaisir de chanter à tue-tête et de danser avec ses amis sur des refrains gravés dans les mémoires.

Avec son atmosphère de fête populaire et bon enfant, La Kermesse Festival se profile comme le rendez-vous incontournable de l’été toulousain. Un événement qui sent bon les vacances, l’insouciance et les souvenirs heureux !

📅 La Programmation (Édition 2026)

Parmi les grands noms attendus pour rythmer ce week-end de trois jours :

Larusso

Cascada

Lou Bega

Tragédie

Helmut Fritz

📌 Informations pratiques et Billetterie

Ne tardez pas à prendre vos pass pour cet événement très attendu de l’été !