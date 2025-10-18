Événement exceptionnel : Le Tokyo Philharmonic Orchestra à la Halle aux Grains

La Halle aux Grains de Toulouse accueillera un concert d’exception le lundi 3 novembre 2025 à 20h00. Le prestigieux Tokyo Philharmonic Orchestra se produira sous la baguette du grand chef Myung-Whun Chung pour une soirée dédiée aux chefs-d’œuvre de la musique slave.

Ce rendez-vous est un événement majeur dans la saison musicale toulousaine, avec la présence du violoniste de renommée mondiale Maxim Vengerov. L’artiste interprétera le célèbre Concerto pour violon de Tchaïkovski, le premier concerto russe à s’être imposé sur la scène internationale. Un moment d’une intensité rare à ne manquer sous aucun prétexte.

La soirée se poursuivra avec une œuvre monumentale et profondément émouvante : Roméo et Juliette de Prokofiev. Myung-Whun Chung sublimera les mélodies inoubliables de ce ballet, considéré comme l’un des plus grands de tous les temps.

Informations pratiques

Lieu : Halle aux Grains, Place Dupuy, Toulouse

Date et heure : Lundi 3 novembre 2025 à 20h00

Tarifs : De 20€ à 100€

Réservation : Billets disponibles sur le site de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse et dans les points de vente habituels.

Un concert événement qui promet d’être un sommet de virtuosité et d’émotion.