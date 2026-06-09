B-Day Party : Le Casino Barrière Toulouse souffle ses 19 bougies !

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C’est l’un des événements les plus festifs de ce mois de juin dans la Ville Rose. Depuis le 5 et jusqu’au 13 juin 2026, le Casino Barrière Toulouse célèbre son 19e anniversaire en grand. Pour remercier sa clientèle de sa fidélité, l’établissement emblématique de l’Île du Ramier a concocté une semaine exceptionnelle, culminant avec une grande journée d’animations et un concert événement le samedi 13 juin.

Près de deux décennies de divertissement sur l’Île du Ramier

Depuis bientôt vingt ans, le Casino Barrière s’est imposé comme le temple incontournable du divertissement toulousain. Bien plus qu’un simple espace de jeux, c’est un véritable pôle de vie associant gastronomie, spectacles et événements culturels dans un cadre unique sur l’Île du Ramier.

Pour marquer cette 19e année consécutive de succès, la direction a imaginé une programmation généreuse, concentrant tout ce que le Casino aime offrir à ses visiteurs : des surprises de taille, une avalanche de cadeaux et des shows de grande qualité.

Le programme de la grande « B-DAY PARTY » du samedi 13 juin

Le point d’orgue de cette semaine de célébrations se tiendra ce samedi 13 juin. Tout au long de la journée, le Casino invite les Toulousains à partager des moments conviviaux rythmés par des animations pour tous les goûts :

09h00 : Lancement des festivités avec un petit-déjeuner offert pour tous au Central Bar.

En journée : Opérations exclusives pour les membres du programme de fidélité (dont l’inscription est gratuite), avec des sessions pour multiplier ses points récompenses et de multiples cadeaux à décrocher.

Le Grand Loto : Les visiteurs pourront tenter leur chance lors d’un grand loto d’anniversaire exceptionnel. À la clé ? La possibilité de gagner un voyage en Californie !

L’après-midi : Les gourmands se retrouveront autour d’un goûter convivial avec l’installation d’un grand bar à donuts .

Dès 19h00 : La zone des jeux montera en température avec la présence de chanteurs et de DJs en live. Un photobooth sera également installé dans le hall d’accueil pour immortaliser l’événement.

Dieguito Los Chicos : Un spectacle anniversaire enflammé

Que l’on y célèbre les 19 ans du Casino, ou que l’on prolonge les festivités d’un récent passage à la quarantaine, c’est l’occasion rêvée de partager une soirée musicale endiablée entre amis.

À 20h30, la grande scène du théâtre du Casino accueillera Dieguito Los Chicos. Ce célèbre gypsy tribute band mettra le feu à la salle avec ses reprises des plus grands succès de la variété française et latino-américaine. De l’énergie pure des Gipsy Kings aux tubes de Kendji Girac, leurs guitares promettent de faire danser le public jusqu’au bout de la nuit.

La cerise sur le gâteau ? À minuit, le traditionnel gâteau d’anniversaire sera partagé avec le public pour souffler ensemble ces 19 bougies mémorables.

📌 Informations pratiques et Réservations

Pour célébrer cette 19e année comme il se doit, les places pour le concert de Dieguito Los Chicos sont exceptionnellement proposées au tarif unique de 19 €.